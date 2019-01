„..., weil die Arbeit im Kleinen Volkstheater auch im 30. Jahr seines Bestehens prima funktioniert und unser Publikum weiterhin viel Spaß an uns und mit uns hat.“

Günter Weiler (56), Trier-Nord, ist Mitgründer des Kleinen Volkstheaters Trier. Die nächste Aufführung des aktuellen Stücks „Römerzoores on Äbbelbaams-Tie“ (Mundart-Zweiakter von Birgit und Helmut Leiendecker) ist am Sonntag, 27. Januar, 15 Uhr, in der Vereinshalle am Römersprudel in Trier-Feyen. Informationen online unter kleines-volkstheater.de ⇥(rm.)