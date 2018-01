Gutes Abgangszeugnis für die Rektorin

Von Völklingen über Kaiserslautern nach Trier

Luise Laurent absolvierte 1977 ihr Abitur am staatlichen Mädchengymnasium in Völklingen und studierte daraufhin an der Universität Kaiserslautern Realschullehramt Mathematik und Physik. Nach ihrer ersten Staatsprüfung im Jahr 1984 trat sie 1986 dann ihren Dienst an der damaligen Robert-Schuman-Realschule an. Im Jahre 1995 wurde sie zur Konrektorin befördert. Im Rahmen der Schulstrukturreform wurde im Jahr 2010 die Nelson Mandela Realschule Plus gegründet. Laurent wurde hier Schulleiterin und hatte diesen Posten bis zu ihrer Verabschiedung inne.