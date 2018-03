später lesen Trier Hänsel und Gretel in der Tufa Teilen

(red) „Hänsel und Gretel“, eines der berühmtestem Märchen überhaupt, wird am morgigen Sonntag, 14. Januar, in der Tufa in Trier aufgeführt. Die Vorstellung basiert auf dem musikalischen Meisterwerk des Komponisten Engelbert Humperdinck. Aufgeführt wird das Stück vom Trierer Musikensemble Pastorella unter der Leitung von Vera Ilieva. Humperdinck hat auch weitere Märchen in Lieder- und Singspiele gekleidet, darunter Schneewittchen, Dornröschen und die sieben Geislein.