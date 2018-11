später lesen Ausstellung Museum am Dom zeigt Hallersche Papierkrippe FOTO: Museum am Dom Trier FOTO: Museum am Dom Trier Teilen

Twittern

Teilen



Zur Ausstellungseröffnung „Weihnachten als barockes Welttheater – Die Hallersche Papierkrippe“ am Sonntag, 2. Dezember, um 16 Uhr im Museum am Dom (Foyer) in Trier sind alle Interessierten willkommen.