Handballspiel abgebrochen: In der Trierer Wolfsberghalle tropft’s von der Decke

Christoph Steil, Co-Trainer der MJC-Herren, sagt: "Der Spielabbruch ist für uns ärgerlich, und aus meiner Sicht hätten die Herren auch weiterspielen können." Er verstehe aber die Schiedsrichter - theoretisch hätte ein Spieler ausrutschen und sich verletzen können. Auch vor wenigen Wochen war schon einmal Kondenswasser während eines Handballspiels von der Decke getropft - damals entschieden sich die Schiedsrichter gegen einen Spielabbruch.

Das Problem mit dem Kondenswasser ist übrigens kein typisch Trierisches: Auch in der Hirtenfeldhalle im Hunsrück-Ort Kleinich wurde am Wochenende ein Spiel aus demselben Grund abgebrochen.

Und wie bewertet die Stadt Trier das Problem? "Nach unserem bisherigen Kenntnisstand ist es nicht das erste Mal, dass es in der Halle auf den Boden getropft hat. Dies ist schon öfter vorgekommen. Dann wurde die Feuchtigkeit weggewischt und weiter Sport gemacht", sagt Pressesprecher Michael Schmitz auf TV-Anfrage. Er erklärt weiter: "Das Problem entsteht durch Kondenswasser, das sich bei großen Temperaturunterschieden an den Plastikkuppeln bildet. Wenn viele Personen in der Halle sind, steigt die Feuchtigkeitssättigung der Raumluft. Beheben lässt sich das nach unseren Kenntnissen auf die Schnelle nicht."

Ungelegen kommt das Wasser von oben auch deshalb, weil die Wolfsberghalle als Trainingshalle für die Frauenhandball-Weltmeisterschaft dient, die ab Samstag auch in Trier stattfindet. Schmitz gibt Entwarnung: "Der Trainingsbetrieb zur Handball-WM dürfte davon nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt werden."