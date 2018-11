Handel ab 2019 bei Entsorgung von Altgeräten gefragt

In der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg war das Entsorgen von Elektroaltgeräten bisher denkbar einfach. Ist ein Gerät defekt oder wird es nicht mehr benötigt, reichte ein Anruf beim Zweckverband A.R.T., und das Gerät wurde am vereinbarten Termin durch den A.R.T. am Straßenrand abgeholt.

Ab dem 1. Januar 2019 ändert sich das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG). Das Gesetz besagt unter anderem, dass beim Kauf eines Elektrogeräts der Fachhandel ab einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern für die kostenlose Rücknahme eines vergleichbaren Altgeräts verantwortlich ist. Wenn der Händler das Neugerät nach Hause liefert, muss er das Altgerät kostenlos von dort mitnehmen. Kauft man also einen neuen Fernseher, muss der Händler den alten Fernseher zurücknehmen und fachgerecht verwerten.

Kleingeräte wie Toaster, elektrische Zahnbürste und Co. müssen auch ohne Neukauf kostenlos in haushaltsüblicher Menge zurückgenommen werden, egal wo das Gerät ursprünglich gekauft wurde.

Aber was, wenn man die neue Waschmaschine im Internet bestellt hat? Auch Onlineanbieter oder TV-Shopping-Anbieter müssen die Rücknahme sicherstellen. Meist tun sie dies in Form eines kostenlosen Rücksendeetiketts. Mit der Abholung wir dann der entsprechende Paketdienst beauftragt. Wem diese Regelung zu umständlich ist, oder wer ein größeres Altgerät entsorgen möchte ohne ein neues zu kaufen, dem bietet der A.R.T. mehrere Lösungen an. Wer selbst transportieren kann und will, kann seine Altgeräte am Wertstoffhof in Trier oder an einem der vier Entsorgungs- und Verwertungszentren im Verbandsgebiet anliefern. Gegen eine zusätzliche Gebühr besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Elektroschrott bequem an der Haustür abholen zu lassen. Die Terminvereinbarung ist wie gewohnt auf der Internetseite oder bei den Mitarbeitern des Abfall-Telefons unter der Nummer 0651/9491 414 möglich.

Aktuelle Informationen zum Thema bietet der A.R.T. auf seiner Webseite www.art-trier.de/elektro