Hochwasser an der Saar, Sauer und Mosel mit örtlichen Überflutungen erwartet

Viel Regen und schmelzender Schnee sorgen für Überschwemmungen auf einigen ufernahen Wegen entlang der Saar und der Mosel. „Auf den Radwegen, da wird das Wasser schon drauf stehen“, sagte ein Mitarbeiter des Hochwassermeldezentrums Trier am Montag. Es sei mit einem kleinen bis mittleren Hochwasser bis mindestens zu diesem Dienstag zu rechnen - aber nicht mit größeren Überflutungen. „Wir sind noch nicht in einem Bereich, wo es kritisch ist.“ dpa

Am Pegel Fremersdorf (Kreis Saarlouis) beispielsweise werde voraussichtlich der Wasserstand von knapp vier Metern und damit die Meldehöhe erreicht. Auch an Sauer und Mosel könne teils das Wasser über die Ufer treten.

Für das Saarland sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach weitere Niederschläge und Schnee in höheren Lagen in den kommenden Tagen voraus. Während am (morgigen) Dienstag eher gelegentlich mit Regen zu rechnen sei, breiteten sich am Mittwoch überall Regenwolken aus. Auch in der Nacht auf Donnerstag gebe es verbreitet Niederschläge, im Bergland auch Schnee.

erwartete Wasserstände Mosel, Saar, Sauer

Hochwasserinformation vom Hochwasssermeldezentrum Saarland

aktuelle Wasserstände im Saarland