Veranstaltungen Hochzeitsmesse lockt 800 Besucher in die Orangerie FOTO: Clemens Sarholz

Zwischen Hochzeitskleidern in der Orangerie am Nells Park stehen junge Frauen und fühlen den Stoff der Brautmode. „Tüll oder Satin – was würdest du nehmen?