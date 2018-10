Höchste Sicherheitsstufe für Bundeskanzlerin in Trier

Die Europäische Rechtsakademie in Trier gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Die Parkplätze in der Tiefgarage unter dem Gebäude sind gesperrt. Der Platz vor der Akademie ebenso. Sicherheitsleute und Polizisten sichern alles ab, gewähren keinen Einlass ohne entsprechenden Ausweis. Von Bernd Wientjes

Jeder, der rein will, muss durch eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll heute Mittag im großen Saal der Rechtsakademie mit 60 ausgewählten Bürgern sprechen. Und zwar über Europa. Die Bürger wurden zuvor von der Trierer Volkshochschule ausgesucht. Bevor sie mit der Kanzlerin diskutieren dürfen, werden sie in einem Workshop darauf vorbereitet. Thematische Vorgaben gebe es keine, heißt es. Die Kanzlerin spreche mit den Bürgern "offen über alle Themen, die Bürgerinnen und Bürger" interessierten.

Trier ist die vierte Station der Kanzlerin im Rahmen der Bürgerdialoge, die vor der Europawahl im kommenden Jahr stattfinden. "Trier", so verkündet es die Pressemitteilung des Kanzleramtes, "ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit von Städten in Europa."