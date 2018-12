„..., mit der Unterstützung unter

anderem der KG Rot-Weiß Ehrang

einen Herzenswunsch meiner lieben Kollegin Vera Ilieva erfüllen zu können: Am 9. Dezember geht ihre Hänsel-und-Gretel-lnszenierung im Gemeindesaal der evangelischen Kirche in Ehrang über die Bühne.“

Horst Lorig (78), Trier-Ehrang, ist in vielen Produktionen des Theaters Trier gemeinsam mit Vera Ilieva aufgetreten, die am 25. Oktober gestorben ist. Im Gedenken an die Opernsängerin und Gesangslehrerin führt das von ihr gegründete Ensemble Pastorella Humperdincks Märchenoper morgen, Sonntag, zweimal auf: um 15 und 17 Uhr im evangelischen Gemeindesaal in der Ehranger Straße. Musikalische Begleitung: Klauspeter Bungert. Karten gibt es vor den Veranstaltungen, die jeweils eine Stunde dauern.(rm.)