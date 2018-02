Publikum kürt Trierer Hotel als bestes an der Mosel

Das Trierer Nells-Park-Hotel erhält den HotelSpecials Award 2018 in der Kategorie „Bestes Hotel an der Mosel“.

Vergeben wird der Publikumspreis von der Buchungsplattform HotelSpecials, basierend auf den Kundenbewertungen aus dem vorangegangenen Jahr. Dank der Bewertungen und einer Gesamtnote von 8,5 setzt sich Nells Park Hotel bei den HotelSpecials Awards 2018 gegen andere Hotels an der Mosel durch. Das Hotel gewinnt außerdem noch in der Kategorie „Bestes Hotel in Trier“. Die Gäste loben die ruhige Lage direkt am Park und das tolle Wellnessangebot des Hotel.

Bereits zum neunten Mal verleiht HotelSpecials dieses Jahr Awards, um die besten Hotels in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Benelux-Ländern auszuzeichnen. Welche Hotels in den jeweiligen Kategorien gewinnen, entscheiden die Kunden der Buchungsplattform. Basierend auf den Bewertungen aus dem Vorjahr werden dieses Jahr insgesamt 107 Awards verliehen.