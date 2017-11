Hühnchen-Trio singt mit Freunden

Trier (red) Ein Weihnachtsspektakel der besonderen Art wird am Sonntag, 10. Dezember, um 18 Uhr im Kasino am Kornmarkt zu sehen sein. Denn die Jungs des legendären Hühnchen-Trios (Ody vam Bruok, Georg Weege und Berthold Hirschfeld) haben sich noch einmal für ein Revival zusammengetan.

Aber warum nur zu dritt?

Das haben sich die drei wohl gefragt und gleich noch weitere Sängerinnen und Sänger aus dem Gesangsstudio von Berthold Hirschfeld hinzu gebeten. Folglich werden sich also in diesem Revival gleich 15 Künstler mit Lust und Laune über Weihnachten hermachen.

Und wenn der dreifache Wilhelm-Busch-Preisträger Ody augenzwinkernd seine gesammelte Winter- und Weihnachtslyrik zum Besten gibt und die Sänger mit Georg Weege am Klavier tief in die Weihnachtslieder-Kiste greifen, dürfte das ein ausgelassen-besinnlicher Adventsnachmittag werden.