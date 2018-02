später lesen Schweich Hund vergiftet - Polizei warnt vor Giftködern in Schweich FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Der Alptraum eines jeden Hundehalters: Am Samstag ist ein Mischlingshund gestorben, nachdem dieser am Freitag während eines Spaziergangs in den Weinbergen zwischen den Ortslagen Detzem und Thörnich (Landkreis Trier-Saarburg) einen Giftköder gefressen hatte. Von Sharon Kohr