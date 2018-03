„... über die tolle Möglichkeit, an der Uni mit lustigen Leuten mit viel Spaß an der Sache Musik zu machen.“

Anne Matzen (21) aus Hamburg studiert Deutsch und Geschichte auf Lehramt an der Universität Trier. Sie spielt Kornett in der dortigen Big Band Swing UniT. Seinen nächsten Auftritt hat das Ensemble heute, Dienstag, 23. Januar, um 20.30 Uhr in der Kapelle auf dem Campus II. (mehi)