„… auf das Ergebnis unserer Arbeit und warte aufgeregt auf die Reaktion des Publikums. Die Geschichte des Films ‚Trevirus‘ ist für uns, ‚die Syrer‘, sehr interessant, da sie mit unseren Vorfahren zu tun hat. Ich habe mich sehr gefreut, die Möglichkeit gehabt zu haben, Teil des Ensembles, der Trevirus-Familie, zu sein.“

Mohamed Kushari (23), Trier, spielt in der Krimisoap „Trevirus“ unter anderem den Musiker Malek und einen russischen Agenten. Uraufführung ist am Donnerstag, 25. Januar, 19 Uhr, im Broadway Filmtheater in Trier. (mehi)