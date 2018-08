später lesen Schule IGS Trier: Heute noch hitzefrei Teilen

An der IGS Trier endet am heutigen Donnerstag der Unterricht für die Klassen 5 bis 10 um 13 Uhr. Die Oberstufe ist von dieser Regelung ausgenommen. Es wird keine Verpflegung in der Mensa ausgegeben.