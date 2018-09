Illuminale: Trierer Lichtspektakel zieht Besucher in den Bann (Fotos/Videos)

Auftakt für die achte Illuminale in Trier. Impressionen vom Lichtspektakel am Freitagabend.

An zwei Tagen präsentiert sich in diesem Jahr die Illuminale Besucher können sich auf eine Lichtshow an geschichtsträchtigen Orten freuen. (der TV berichtete)

Erstmals findet die Lichtschau an zwei Tagen statt – am Freitag und am Samstag. Auch die Veranstaltungsorte sind mit den Kaiserthermen, dem angrenzenden Palastgarten und dem Kurfürstlichen Palais teilweise neu.

Der Eintritt in die Kaiserthermen kostet an beiden Abenden (19 bis 24 Uhr) für Erwachsene vier Euro, im Palastgarten ist der Eintritt frei. Tickets unter

