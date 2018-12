später lesen Veranstaltungen Info-Veranstaltung für potenzielle Pflegeeltern Teilen

(red) Der Pflegekinderdienst im städtischen Jugendamt Trier sucht regelmäßig Pflegeeltern für Kinder, die nicht in ihren Familien aufwachsen können. In den vergangenen Jahren ist der Bedarf an Pflegefamilien in Trier kontinuierlich gestiegen.