Infotag in der Realschule plus

Ein Tag der offenen Tür findet am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 13 Uhr an der integrativen Kurfürst-Balduin-Realschule plus im Trierweilerweg 12a statt. Die Schüler gestalten im Vorfeld unter dem Motto „Adventshaus“ die Schule und präsentieren am Samstag in ihren Klassen Projektunterricht.