Inklusion in der Reithalle

Beim Reitertag auf dem Sirzenicher Hof starteten auch Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen.

Trierweiler-Sirzenich (red) Der Reitertag auf der Reitsportanlage Sirzenicher Hof bei Trierweiler wartete mit einem großen Programm auf. 53 Pferde und Ponys zeigten mit ihren Reitern bei insgesamt 106 Starts in sieben Prüfungen ihr Können.

Darunter auch mehr als ein Dutzend junge Reiter mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen. Für sie wurde ein sogenannter Trail aufgebaut. Es galt, den Parcours mit Slalomstangen und anderen kleinen Hindernissen auf dem Pferderücken zu bewältigen - entweder geführt oder selbstständig geritten. Die Begeisterung und Freude, mit der die Teilnehmer ihre Aufgaben lösten, zog alle Zuschauer in ihren Bann.

War der für einige gar nicht so leichte Parcours gemeistert, strahlten die Augen. Und Claudia Dick, Pächterin der Reitsportanlage Sirzenicher Hof (RSH), freute sich mit den Reitern.

Inklusion wurde so für die vielen Besucher des Reitertages erleb- und spürbar.

Die goldene Schleife für den Sieg des Trails erhielten Daniel Reimer auf Mortemer (PSV Bernkastel-Kues), Lars Schurig mit seinem Pferd Nunna (RV Wittlich) und Elias Esch auf dem Isländer Garpur (RV Wittlich). In weiteren Prüfungen in den klassischen Disziplinen Dressur und Springen gab's ebenfalls zahlreiche erfolgreiche Ritte zu sehen. Bei der Ponyführzügelklasse siegte Charlotte Heim (RSH), beim Jugendreiterwettbewerb Lucia Schmidt (PST Trier), Julie Zentgraf (RV Lörscher), Charlotte Becker (RSH), Valerie Heinz (RV Lörscher), Hannah Collet (RV Wittlich) und Charlotte Blasius (PST Trier). Beim Dressurreiterwettbewerb Klasse E siegte Mona Wenzel (RV Wittlich), die E-Dressur entschied Luisa Hansjosten (RV Wittlich) für sich. Den Springreiterwettbewerb Klasse E 1 gewannn Leni Bauer (RSG Soonwald), das E-Springen Marc Glöck (RSG Soonwald)

Der Reitertag wurde von der RSG Laurentius in Zusammenarbeit mit der Reitsportanlage Sirzenicher Hof organisiert und durchgeführt.

Alle Ergebnisse des Turniers im Internet unter <%LINK auto="true" href="http://www.reitsportanlage-sirzenicher-hof.de" text="www.reitsportanlage-sirzenicher-hof.de" class="more"%>

Extra: WEIHNACHTSMARKT AUF DEM REITERHOF



Die Reitsportanlage Sirzenicher Hof bei Trierweiler lädt für Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr zum Weihnachtsmarkt ein. Es gibt Stände mit Kunsthandwerk und dazu Leckereien wie Waffeln, Crêpes, Glühwein und Kinderpunch. Außerdem locken ein Reiter-Second-Hand-Basar und Ponyreiten für Kinder. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus.