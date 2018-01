Inklusion ist Thema in Kürenz

In seiner Sitzung am Donnerstag, 1. Februar, 18 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus am Grüneberg befasst sich der Ortsbeirat Kürenz unter anderem mit den geplanten Aktionstagen zur Inklusion. Außerdem geht es um die Neuauflage der Stadtteilbroschüre und das aktuelle Stadtteilbudget.