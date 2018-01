später lesen Beratung Internationale Talk-Runde für Frauen Teilen

Zum Internationalen Frauentreff „Frauen aller Nationen und Kulturen“ laden die Schwangerenberatung und der Migrationsfachdienst des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirchenkreise Trier und Simmern-Trarbach gGmbH ein. Am Donnerstag, 1. Februar, von 14 bis 16 Uhr, wird unter Anleitung eine „Talk-Runde“ angeboten. Frauen kommen ins Gespräch zu Themen wie, wer bin ich, wo komme ich her, was bringe ich mit, wo möchte ich hin? Treffpunkt ist das Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Nordallee 7, in Trier. Auch in den kommenden Monaten finden weitere Treffen statt. Es wird international gekocht, ein Ausflug findet statt und frauenspezifische Info-Veranstaltungen – so stehen am 1. März um 14 Uhr „Lieder und Gesang – wir singen gemeinsam Lieder aus aller Welt“ auf dem Programm. Der Internationale Frauentreff ist ein offenes Angebot für Frauen aller Nationalitäten.