später lesen Umleitung Trier-Irscher Baustelle wandert weiter Teilen

Twittern

Teilen



Die Baustelle in der Hockweilerstraße in Irsch wechselt am Dienstag, 28. August, in den 130 Meter langen Streckenabschnitt ab Hausnummer 33 bis zur Einmündung Am Nußbaum. Eine Vollsperrung wird eingerichtet. red