Johannes B. Kerner erhält Trierer Kaiser-Augustus-Orden

Der Kaiser-Augustus-Orden, die höchste Auszeichnung des Trierer Karnevals, wird am 12. Januar 2019 in der Europahalle Trier an den Fernsehmoderator Johannes B. Kerner verliehen. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) am Freitagnachmittag auf ihrer Facebook-Seite mit. red