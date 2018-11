Jubiläen stärken das Wir-Gefühl

Die Preisträger im Überblick

Förderpreise für den wissenschaftlichen Nachwuchs:

Dr. Vanessa Einheuser (Rechtswissenschaft/Römisches Recht): „Studien zur lex rivi Hiberiensis“. Preis gestiftet von Volksbank Trier

Dr. Johannes B. Finke (Psychobiologie) „Utilizing Startle Modulation to Investigate the Interplay of Implicit Visual Cues of Self-relevance and Emotional Processing“. Preis gestiftet von Dr. Herbert und Dr. Irmgard Fischer

Dr. David Frantz (Umweltfernerkundung und Geoinformatik): „Generation of higher level earth observation satellite products for regional environmental monitoring“. Preis gestiftet von Peter Weber

Dr. Gerrit Fröhlich (Soziologie): „Medienbasierte Selbsttechnologien 1800, 1900, 2000. Das in Ordnung gebrachte Leben vom narrativen Tagebuch zur digitalen Selbstvermessung“. Preis gestiftet von Sparkasse Trier

•Dr. Lydia Keilen (Klassische Philologie/Latein): „Les Coryciana (1524): Texte et contexte. Traduction et commentaire du livre I (des poèmes 1 à 372)“. Preis gestiftet von Nikolaus Koch Stiftung

Philipp Lorig (Soziologie): „Soloselbstständige Handwerks-Dienstleister im Niedriglohnbereich: Prekäres Unternehmertum im Spannungsfeld zwischen Autonomie und radikaler Marktabhängigkeit“. Preis gestiftet von Evangelische Studentinnen und Studenten Gemeinde Trier

Arndt Neumann (Geschichte): „Unternehmen Hamburg. Eine Geschichte der neoliberalen Stadt“. Preis gestiftet von Stadt Trier

Benedikt Vogel (Japanologie): „Das atmosphärische Schöne – Inszenierung von Duft und ästhetischem Erleben in den Traktaten zur Duftzeremonie des frühneuzeitlichen Japan“. Preis gestiftet von Handwerkskammer Trier und Industrie- und Handelskammer Trier

Dr. Felix Wucherpfennig (Psychologie): „Do we know what we think we know? Transferability of findings from randomized controlled trials to routine care treatment settings“. Preis gestiftet von Arbeitsgemeinschaft der Sparkassen in der Region Trier

Lehrpreise

Dr. Mara Onasch (Fachbereich II); Simon Jakobs (Fachbereich III); Dr. Nico Richter (Fachbereich IV); Mats Otto Becker (Fachbereich V); Prof. Dr. Leif Mönter (Fachbereich VI); Preis für Digitale Lehre: Dr. Renate Freudenberg-Findeisen (Deutsch als Zweit- und Fremdsprache)

Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für internationale Studierende:Ngoc Nam Le (Vietnam)