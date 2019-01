später lesen Buchvorstellung Jüdische Familien im Hochwald Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Geschichte der beiden jüdischen Familien Hirsch und Süsskind, die in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Hermeskeil lebten, steht im Mittelpunkt einer Buchvorstellung am Donnerstag, 31. Januar, um 19 Uhr in der Synagoge Trier.