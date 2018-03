Junge Freiwillige für ein archäologisches Jahr gesucht

(red) Ein Jahr lang auf archäologischen Ausgrabungen mitarbeiten, dabei Verantwortung tragen und die eigenen Stärken kennenlernen – das muss für junge Leute kein Traum bleiben. Zum 1. April besetzt die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) in der Außenstelle Trier der Direktion Landesarchäologie wieder drei Plätze im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur im Grabungsdienst.

Das FSJ Kultur macht es jungen Menschen von 16 bis 26 Jahren möglich, sich ein Jahr lang in kulturellen Einrichtungen einzubringen, Einblicke ins Berufsleben zu erhalten, individuelle Interessen zu vertiefen und selbstständig eigene Projekte zu realisieren. Archäologen und Grabungstechniker, deren Aufgaben die Erforschung, Sicherung und Erhaltung der archäologischen Zeugnisse im Bereich Trier von den steinzeitlichen Anfängen bis zum späten Mittelalter sind, nehmen die Freiwilligen ein Jahr lang unter ihre Fittiche, um ihnen Praxiseinblicke zu gewähren, die über ein Praktikum weit hinausgehen. Wobei ausgraben und dokumentieren die wichtigsten Bereiche der täglichen Arbeit sind, gehören aber auch Einblicke im Restaurierungs- und Ausstellungsbereich dazu. So können die Freiwilligen unterschiedliche Berufe in der Archäologie kennenlernen, auf Ausgrabungen und bei deren Aufarbeitung mitarbeiten und eigene Talente im Zeichnen oder am Computer zur Geltung bringen. Während eines Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur können die Freiwilligen ihre Stärken im Team erproben, Verantwortung für ein eigenes Projekt übernehmen, Neues ausprobieren und viele interessante Menschen treffen.