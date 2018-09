später lesen Musik Junge Künstler musizieren in Welschnonnen Teilen

Twittern

Teilen



() Zum traditionellen Saisonabschluss des Fördervereins Welschnonnenkirche Trier am Freitag, 22. Juni, um 19.30 Uhr erwartet die Besucher in der Welschnonnenkirche Trier eine musikalische Zeitreise von der Wiener Klassik bis zur Moderne unter dem Motto „Music for four“.