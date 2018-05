später lesen Kunst Kabarettist Chin Meyer tritt heute in der Tufa auf Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Kabarettist Chin Meyer tritt am heutigen Dienstag, 8. Mai, mit seinem Programm „Macht! Geld! Sexy?“ auf. Er fragt in seiner Aufführung ab 20 Uhr: „Kennen Sie Ihren Marktvorteil? Ist es Geld? Oder Macht? Oder sind Sie einfach nur sexy?“ Chin Meyer betrachtet in seinem neuen Bühnenprogramm das Instrumentarium der Mächtigen, die Machthaberei und was Macht mit uns macht. Im unterhaltsamen Kampf der Wertschöpfungsszenarien unterstützen ihn neue und bekannte Experten-Figuren, die ihre ganz eigene, knallharte Sicht auf die Dinge beisteuern.