Karl-Marx „Plätzchen" in Trier eröffnet FOTO: Friedhelm Knopp / Volksfreund FOTO: Friedhelm Knopp / Volksfreund

Das Viertel um Brücken- und Karl-Marx-Straße hat einen neuen Mittelpunkt: In Sichtweite des Karl-Marx-Hauses an der Einmündung der Jüdemerstraße hat die Stadt Trier am Samstag einen kleinen Platz eröffnet, der zum Verweilen und zum Gedenken an Karl Marx einlädt. Von Friedhelm Knopp