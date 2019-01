später lesen Vereine Karten für das Märchenland der KG Trier-Süd Teilen

Unter dem Motto „Narren außer Rand und Band, Trier-Süd ein Märchenland“ startet die KG Trier-Süd 1923 in die neue Session. Der Kartenvorverkauf für die Kappensitzungen am 10. und 23. Februar sowie am 2. März und für den Kehraus am 5. März ist angelaufen.