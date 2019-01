später lesen Fastnacht Restkarten für die zweite Sitzung erhältlich Teilen

Erstmalig und aufgrund der hohen Nachfrage haben sich die Verantwortlichen des Mattheiser Pfarreikarnevals für eine zweite Kappensitzung in der Session 2019 entschieden. So teilen die Organisatoren mit, dass die erste Sitzung am Samstag, 16. Februar, ausverkauft ist. red