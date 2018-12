später lesen Kirche Katholische Frauen spenden für Kinder Teilen

Plätzchen für 370 Euro haben die Frauen der kfd St. Agritius (Katholische Frauengemeinschafts Deutschlands) an einem Adventssonntag verkauft. Der Erlös geht in diesem Jahr an den Ruländer Hof, eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, in der Kinder und Jugendliche aus Trier und Umgebung untergebracht sind.