Unter dem Motto „Onner Onser Filmpalast“ startet Triers zweitälteste Karnevalsgesellschaft in die Session 2019 und kehrt mit ihrer Narrhalla zurück an eine bekannte Wirkungsstätte: Die „City Hall“ des Fourside Plaza Hotels Trier am Verteilerring wird in den närrischen Tagen die neue Residenz der KG Onner Ons sein. (red)