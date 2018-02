Kinder ertasten die Stadtgeschichte

Wer winkt da aus der Porta? Was macht die Maus im Dreikönigenhaus? Auf den Krabbeldecken des Stadtmuseums können Kinder bis zwei Jahre mit Liedern, Geschichten und einfachen Spielideen auf ihre erste Entdeckungsreise durch Trier gehen. Nächster Termin ist am Freitag, 2. März, 16 bis 17 Uhr. Anmeldung im Stadtmuseum unter Telefon 0651/718-1452, museumspaedagogik@trier.de oder in der Katholischen Familienbildungsstätte unter Telefon 0651/74535 oder info@fbs-trier.de