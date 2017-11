Kindergeschichten selbst schreiben

TRIER (doth) Kinder werden zu Autoren beim Bündnis für Bildung in Trier-Ehrang. Das Friedrich- Spee-Gymnasium Trier, der Jugendtreff Ehrang- Quint e.

V. und der Friedrich-Bödecker-Kreis in Rheinland-Pfalz und Luxemburg e.V. setzen seit 2016 das Programm des Bundesbildungsministeriums Kultur macht stark in die Tat um.

Das Besondere dabei ist: Es sind die Texte der Kinder, die in richtigen Büchern veröffentlicht werden. Sowohl die Themen als auch die Handlungen stammen von den Schülern. "Die Autoren helfen in der Schreibwerkstatt nur ein bisschen", sagt Blümke. Bislang sind auf diese Weise vier Bücher entstanden.

