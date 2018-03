später lesen Religion Kinderkirche zum Thema „Wasser umsonst“ Teilen

Twittern

Teilen



(red) Unter der Losung „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag, 20. Januar, 10 Uhr wieder eine Kinderkirche. Im Caspar-Olevian-Saal an der Konstantinbasilika sind besonders Kinder im Grundschulalter willkommen.