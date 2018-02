später lesen Kino Film über die Heimkehr in der Reihe Kirche im Kino Teilen

In der Reihe „Rollenwechsel – Kirche im Kino“ läuft im Trierer Filmtheater Broadway am Mittwoch, 21. Februar, um 19 Uhr der Film „Manchester by the sea“. Es geht um einen schweigsamen Einzelgänger, der als Hausmeister in Boston arbeitet, und der anlässlich des Todes seines Bruders in seine kleine Heimatstadt an der US-amerikanischen Ostküste zurückkehrt. Der Eintritt kostet sieben Euro.