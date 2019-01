später lesen Trier Kita-Erweiterungen im Ausschuss Teilen

Twittern

Teilen



In seiner Sitzung am Donnerstag, 17. Januar, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof, befasst sich der Jugendhilfeausschuss unter anderem mit dem zusätzlichen Finanzbedarf für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte St.