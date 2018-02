Klaus Jensen spricht über Gandhi

„Gandhi – Was wir von ihm lernen können“. Über dieses Thema referiert Klaus Jensen am Donnerstag 22. Februar, um 19.30 Uhr in der Volkshochschule Trier (Domfreihof, Raum Beletage). Die von Gandhi entwickelte Strategie der Gewaltlosigkeit, erfolgreich angewandt im Kampf um die indische Unabhängigkeit, hat weltweite Vorbildfunktion für die friedliche Beilegung von Konflikten. Der Referent Klaus Jensen, Initiator der AGF und später Oberbürgermeister der Stadt Trier, wird über den Menschen Gandhi sprechen, seine Ideale und Vorstellungen und seine historischen Verdienste im Kampf gegen Diskriminierung und Unterdrückung. Jensen wird darlegen, welche Rolle die Macht der Gewaltlosen und der Widerstand von Menschen, die nur mit der „Kraft der Wahrheit und der Liebe“ für ihre Ziele eintreten, in unserer heutigen Zeit spielen kann.

Veranstalter sind die Arbeitsgemeinschaft Frieden, die Volks­hochschule Trier und die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) Trier in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung.

Weitere Informationen: http://www.agf-trier.de/content/gandhi-was-wir-von-ihm-lernen-können