Trier (red) "Geschichten, die ich in meinen Arbeiten erzähle, haben ihren Ursprung im täglichen Leben - die kleinen Komödien und Tragödien des Alltags werden in ihrer Überführung in eine Skulptur oder Installation bisweilen kritisch, immer aber humorvoll kommentiert", sagt Künstlerin Anne Kückelhaus. Ihre Ausstellung "Geliebte Gefährten" ist vom 2. Dezember bis 13. Januar in der Galerie Junge Kunst, Karl-Marx-Straße 90, zu sehen.