Das Rotlicht und die Verkehrsmoral

Genug gefeiert und gefeiert worden nach meiner Auszeichnung durch die Viezbruderschaft. Jetzt will ich mich wieder dem real existierenden Alltagsgeschehen widmen.

Ihnen ist ja vielleicht auch schon aufgefallen: In der Südallee und der Kaiserstraße hat die Stadt Trier vor ein paar Monaten die Ampeln erneuert und dann gleich auch die Schaltung umprogrammiert. Ob, wie erhofft, nun wirklich Fußgänger und Radfahrer auf dem Weg in die Altstadt, der ja zwei vielbefahrene Straßen quert, schneller vorankommen, sei mal dahingestellt. Fest steht für mich: Der Weg ist gefährlicher geworden, und das auf sehr paradoxe Weise.

Die Lichtsignale für alle Verkehrsteilnehmer strahlen deutlich heller als vor der Ampelerneuerung. Aber irgendwie scheinen vor allem Autofahrer nix zu sehen. Neulich hat mich doch glatt mein Stammtisch-Kumpel Heinz am Stadtbad beinahe über den Haufen gefahren. Ich war schon fast auf dem Zebrastreifen, da bretterte er mit hohem Tempo an mir vorbei – bei Rot! Ich hab den Heinz bei nächster Gelegenheit in den Senkel gestellt. Seine Ausrede: „Ach Jupp, ich war so schnell unterwegs, da ist mir keine Ampel aufgefallen.“ Okay, dachte ich mir, wenigstens humorvoll gekontert. Aber wenn, wie ich sehr oft beobachte, das Rotlicht missachtet wird, wenn Kinder, Eltern mit Kinderwagen oder alte Leute am Straßenrand stehen, dann ist der Spaß vorbei. Zumal es ja auch mich erwischen könnte.

Ich habe Bärbel meine Gefährdungslage beim Weg in diverse Südstadt-Kneipen ausführlich geschildert. Sie zeigte wenig Mitleid. Wenn ich im Krankenhaus landen würde, dann wäre das doch nicht sooo schlimm und vielleicht sogar ganz heilsam. Ja, für mich persönlich vielleicht. Aber man muss doch das große Ganze im Auge haben. Wenn ich ausfallen würde, dann wäre das ein herber Schlag für das Trierer Wirtschaftsleben. Und für sämtliche Viezproduzenten im Umland ein Schlag ins Kontor. Das kann doch keiner wollen. Also bitte verantwortungsvoll fahren! Prost!