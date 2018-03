Das Burgunderviertel ist die machbare Option

Mariahof scheidet wegen der drohenden sozialen Spannungen aus. Das ehemalige Walzwerk in Kürenz wird voraussichtlich keine wirklichen Grünflächen bieten und ist prädestiniert für teuren Wohnungsbau. Als idealer Standort für eine schnelle Realisierung der Umzugspläne bleibt nach Abwägung aller Möglichkeiten das Burgunderviertel in Neu-Kürenz. Dort ließe sich zum Beispiel eine Häusergruppe mit einem gemeinsamen Innenhof und in Nähe zu Grünflächen und Weinbergen am leichtesten realisieren.

Zwei Drittel der Siedlung – hier werden viele Häuser neu gebaut – hat die Entwicklungsgesellschaft EGP gekauft, an der die Stadt beteiligt ist. Ein Drittel – hier stehen bereits sanierte Häuser – wird bald der Stadt gehören. Die Voraussetzungen, das letzte Kapitel für diese fast unendliche Geschichte zu schreiben, sind also ideal.