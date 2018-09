später lesen Trier Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung Teilen

(red) Einmal jährlich findet ein Unternehmerinnenfrühstück abwechselnd in den Kreisstädten der Region Trier statt. Zum fünften Frühstück sind alle Unternehmerinnen am Samstag, 23. Juni, von 9.30 bis 13 Uhr in die Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Willy-Brandt-Platz 1, Trier eingeladen.