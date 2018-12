später lesen Musik Konz: Konzert zugunsten der Bürgerstiftung Teilen

(red) Das Junge Kammerorchester Trier gibt am Sonntag, 9. Dezember, 11 Uhr, im Festsaal des Klosters Karthaus in Konz ein Benefizkonzert zugunsten der Konzer-Doktor-Bürger-Stiftung. Veranstaltet wird das Konzert von der Karl-Berg-Musikschule der Stadt Trier in Kooperation mit der Stadt Konz. red