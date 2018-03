Falsche Zahl, falsche Stadt: Im Artikel „Trier darf nicht schrumpfen“ von Mittwoch, 10. Januar, über die prognostizierte Entwicklung der Einwohnerzahl Triers haben sich zwei Fehler eingeschlichen: Idar-Oberstein hatte nie 72 000 Einwohner, diese Zahl entstammte lediglich einer Prognose, die in den 1960ern aufgestellt worden war. Tatsächlich wuchs Idar-Oberstein bis 1972 nur auf etwa 42 000 Einwohner – um bis heute wieder auf etwa 29 000 Einwohner zu schrumpfen. Die Probleme für die Infrastruktur, die aus dem Bevölkerungsrückgang entstanden sind, bestünden trotzdem, sagt Triers Baudezernent Andreas Ludwig, der in Idar-Oberstein geboren ist, dort aber – anders als berichtet – nie Oberbürgermeister war. Vielmehr übte er dieses Amt in Bad Kreuznach aus. Wir bitten, die Fehler zu entschuldigen.