Die Zeit, in der Museumsbesuche langweilig sind, ist vorbei. Auf großen, weichen Trier-Krabbeldecken können Kinder von 12 bis 24 Monaten mit Liedern, Geschichten und einfachsten Spielideen auf ihre Entdeckungsreise durch Trier gehen. Treffpunkt ist das Stadtmuseum Simeonstift Trier, museumspädagogischer Raum am Freitag, 16. Februar, 16 bis 17 Uhr. Anmeldungen und weitere Informationen unter 0651/74535 oder per E-Mail an info@fbs.trier.de