Krankenhaus bietet Geburtskurse an

Anfang Januar lädt das Team der Geburtshilfe im Klinikum Mutterhaus Ehrang zu Geburtsvorbereitungskursen ein. Die eintägigen Kurse für Elternpaare finden am 5. und am 6. Januar von 9.30 bis 16 Uhr statt.

Am 9. Januar startet ein Kurs für Frauen, an dem an sechs Mittwoch-Abenden auf die Geburt vorbereitet wird. Anmeldung unter Telefon 0651/683-3210. Weitere Termine unter www.mutterhaus-ehrang.de