später lesen Bildung Krankenhaus lädt zum Tag der Bildung ein Teilen

Twittern

Teilen



Ob im Gesundheits- und Pflegebereich, oder im Handwerk – selten war der Bedarf an qualifizierten Arbeitnehmern größer. Ein Informationsforum bietet der erste „Tag der Bildung“ im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier am Freitag, 2. Februar. In Vorträgen und Workshops sowie an Ständen informieren Experten über mehr als ein Dutzend Ausbildungs- und Studiengänge sowie Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung.