später lesen Senioren Kultur-Karussell: Gespräch und Wanderung Teilen

Twittern

Teilen



() „Welche Konsequenz ziehen wir aus 2018?“ Mit dieser Frage konfrontiert Franz-Josef Euteneuer die Teilnehmer in seinem Streitgespräch am Mittwoch, 24. Januar, um 16 Uhr. Am 31.Januar um 16 Uhr entführt Dietmar Schittek die Zuhörer in den Meulenwald und erzählt in Anekdoten und Erzählungen über viele erlebnisreiche Wanderungen. Beide Veranstaltungen finden im Rahmen des Kultur-Karussells in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Begegnungsforum Haus Franziskus statt.